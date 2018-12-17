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В КНДР отмечают седьмую годовщину смерти Ким Чен Ира

Общество

И клянутся в верности нынешнему главе государства

В КНДР отмечают седьмую годовщину смерти Ким Чен Ира
Mark Fahey
Официальный портрет Ким Чен Ира

Пхеньян, 17 декабря 2018, 08:02 — REGNUM  В Северной Корее отмечают седьмую годовщину смерти бывшего лидера страны Ким Чен Ира, сообщает 17 декабря Al Jazeera.

В качестве ритуальных актов граждане возлагают цветы к мемориальным сооружениям в честь вождя, а также приносят у его памятников клятвы верности нынешнему руководителю страны Ким Чен Ыну.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года, после чего к власти в стране пришел его сын Ким Чен Ын, практически никому не известный политик за пределами своей страны. Он возглавляет государство и по сей день.

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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