В КНДР отмечают седьмую годовщину смерти Ким Чен Ира

Пхеньян, , 08:02 — REGNUM В Северной Корее отмечают седьмую годовщину смерти бывшего лидера страны Ким Чен Ира, сообщает 17 декабря Al Jazeera.

В качестве ритуальных актов граждане возлагают цветы к мемориальным сооружениям в честь вождя, а также приносят у его памятников клятвы верности нынешнему руководителю страны Ким Чен Ыну.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года, после чего к власти в стране пришел его сын Ким Чен Ын, практически никому не известный политик за пределами своей страны. Он возглавляет государство и по сей день.