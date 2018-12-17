«Жемчужные реки» — разные: заявление китайской туркомпании

Хабаровск, , 08:43 — REGNUM Авиакомпания «Аврора» готова предоставить два борта для того, чтобы вывезти с острова Хайнань хабаровских туристов. Вопрос находится на личном контроле у губернатора региона Сергея Фургала. Китайская туристическая компания «Жемчужная река» крайне обеспокоена тем, что её репутация может пострадать из-за одноимённого российского туроператора, по вине которого на острове Хайнань второй раз за месяц «застряли» российские туристы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня провели экстренное совещание по застрявшим туристам на острове Хайнань в Китае. Решение есть. Авиакомпания «Аврора» готова предоставить два борта, сейчас заключаем договоры на перевозку. Но необходимо получить разрешение на их посадку в Китае. Решением этого вопроса сейчас занимается МИД. Сегодня в Китай также вылетает представитель Ростуризма по региону, чтобы собрать точные данные по количеству туристов из Хабаровского края», — сообщил в своём инстаграм губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Как сообщил официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань «Хайнань-Лайф», количество туристов-хабаровчан уже известно. Их 169 человек. Сейчас на острове находится спецпредставитель Ростуризма, составляется список пассажиров для вывоза их с острова.

Напомним, более полутора тысяч российских туристов, клиентов российского туроператора «Жемчужная река» «застряли» на острове Хайнань в связи с тем, что туроператор не смог вывезти их на родину. В авиакомпании «ИрАвиа» сообщили, что отказались от полётов, так как туроператор задолжал огромную сумму денег — порядка $2 млн.

Координирует отправку российских туристов Генеральное консульство РФ в Китае.

Китайская туристическая компания «Жемчужная река» (Hainan Pearl River International Travel Servise CO. LTD) крайне обеспокоена, что её репутация может пострадать из-за скандала с одноимённым российским туроператором.

«Информация о том, что хайнаньская туркомпания «Жемчужная река» постоянно откладывает выплату российской авиакомпании, является абсолютно ложной! Хайнаньская туристическая компания «Жемчужная река» — легальная организация в КНР, занимающаяся законной деятельностью в сфере въездного и выездного туризма. В период приёма туристов наша компания не заключала договоров с российскими авиакомпаниями, поэтому отсутствует факт прямого сотрудничества. Наша компания является принимающей стороной, занимающейся приемом и оказанием наземных услуг российским туристам. Претензии между российским туроператором и российской авиакомпанией не имеют к нашей компании никакого отношения», — говорится в официальном релизе, распространенном пресс-службой компании.

В сообщении китайской компании «Жемчужная река» также говорится о том, что они не давали ни письменного, ни устного разрешения российскому туроператору использовать её материалы (фото и видео), быть её представителем либо действовать от её имени. Между тем, как утверждают представители китайской компании, на сайте использованы материалы китайской компании, награды китайской компании, а также информация о том, что одно из ООО России является официальным представителем хайнаньской компании «Жемчужная река».

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Именно китайская компания «Жемчужная река оказывала помощь застрявшим на острове Хайнань российским туристам: размещала за свой счет в отелях, обеспечивала питанием, возила на экскурсии, утверждается в сообщении китайской «Жемчужной реки».

Как сообщало ИА REGNUM, более 1500 туристов из России, являющиеся клиентами российского туроператора «Жемчужная река», застряли на острове Хайнань по вине туроператора, задолжавшего авиакомпании «ИрАвиа» порядка 2 млн долларов США. В ситуацию вмешался Следственный комитет России, который проводит проверку действий туроператора.