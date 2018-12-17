Более 80 полицейских получили премии и награды в Петропавловске

Петропавловск, Казахстан, , 08:05 — REGNUM В Петропавловске состоялась торжественная церемония награждения сотрудников полиции, посвященная Дню независимости Казахстана, сообщает 17 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Северо-Казахстанской области.

На церемонии трое полицейских получили очередные специальные звания. За добросовестную службу и высокие достижения на службе пятерых полицейских наградили медалями «Астанаға 20 жыл» (20 лет Астане).

Кроме того, более 50 полицейских поощрены приказом министра внутренних дел Казахстана. Всего премии и награды получили более 80 сотрудников полиции.

Отметим, в преддверии Дня независимости министерства и ведомства Казахстана награждают своих сотрудников. 14 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил государственные премии деятелям культуры и искусства.

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