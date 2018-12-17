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Титул «Мисс Франция — 2019» завоевала девушка с Таити

Общество

В июне 2018 года Ваймалама Чавес стала «Мисс Таити»

Лилль, Франция, 17 декабря 2018, 07:59 — REGNUM  В возрасте 24 лет Ваймалама Чавес с Таити была избрана «Мисс Франция — 2019», сообщает Euronews.

Известно, что девушка уроженка французской Полинезии получила высшее образование в области менеджмента. Интересно, что в детстве Ваймалама Чавес страдала от избыточного веса. В 18 лет она весила около 80 килограммов. С тех пор она сильно похудела.

В июне 2018 года Ваймалама Чавес стала «Мисс Таити».

На конкурсе красоты во Франции Ваймалана Чавес опередила «Мисс Гваделупу», занявшую второе место. Последней красавицей с Таити, удостоенной титула «Мисс Франция», была Марева Галанте, коронованная почти 20 лет назад.

Напомним, ежегодный конкурс красоты прошел во Франции в городе Лилль 15 декабря 2018 года.

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