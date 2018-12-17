Глава объединённых раскольников призвал УПЦ МП перейти в новую структуру

Киев, , 07:46 — REGNUM Новоизбранный глава Единой православной украинской церкви (ЕПУЦ) Епифаний заявил, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий больше не может носить титул митрополита Киевского, сообщило 17 декабря информационное агентство УНН.

Епифаний уверен в невозможности сосуществования двух митрополитов Киевских на одной территории и считает Онуфрия митрополитом Русской православной церкви на Украине.

«Мы призываем после 15 декабря, собора, всех наших собратьев из Московского патриархата приобщаться к Единой православной украинской церкви… Но мы должны прежде показать наше единство строить церковь на основе любви, взаимопонимания, братского отношения, потому что сейчас есть много желающих перейти к Единой православной церкви, но они испуганы», — рассказал глава ЕПУЦ.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся объединительный «собор» украинских раскольничьих организаций. На мероприятии главой объединённых раскольников был избран представитель «Киевского патриархата» 39-летний Епифаний. В церковном президиуме по правую руку от представителя Константинопольского патриархата сидел президент Украины Пётр Порошенко.

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Ранее глава Константинопольского патриархата Варфоломей направил письмо главе канонической Украинской православной церкви Онуфрию, в котором заявил, что после «собора» Онуфрий потеряет титул митрополита Киевского.

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