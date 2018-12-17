Москва, 17 декабря 2018, 07:34 — REGNUM Сегодня, 17 декабря, в Москве стартует олимпиада по информатике для учителей «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Олимпиада пройдет в три этапа — дистанционный, очный и финальный, сообщается на портале мэра Москвы.
Цель олимпиады — научить педагогов преподавать информатику по-новому и давать ученикам знания и навыки с учетом требований современного мира.
Победители и лауреаты олимпиады получат дипломы и специальные призы. Они смогут поучаствовать в конкурсе «Учитель года Москвы».
Олимпиада «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» будет проходить с 17 декабря по 31 мая.
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Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор предлагает ввести единую систему оценки учителей. Это позволит наиболее качественно и объективно оценить работу педагогов.
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