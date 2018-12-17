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Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2018»

Общество

Ей стала представительница Филиппин Катриона Грэй

Бангкок, 17 декабря 2018, 07:18 — REGNUM  Представительница Филиппин Катриона Грэй стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2018», финал которого прошел в столице Таиланда Бангкоке. Трансляция велась на сайте конкурса.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Обладательница титула «Мисс Россия — 2018» 18-летняя Юлия Полячихина не вошла в финал международного конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, победительница международного конкурса «Мисс мира — 2018», прошедшего 8 декабря в Китае, стала представительница Мексики Ванессе Понс де Леон.

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