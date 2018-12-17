В Казахстане назвали возможную причину массовой гибели рыбы в реке Урал

Атырау, Казахстан, , 07:20 — REGNUM В пробах воды из реки Урал в районе казахстанского города Атырау обнаружен аммиак, заявил руководитель территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана Галымбек Бисенгалиев, сообщает 16 декабря агентство «Казинформ».

В настоящее время профильное ведомство определяет объем аммиака, попавшего в реку Урал, и источники загрязнения. На сегодняшний день в реке собрано 3 тонны погибшей рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с мором рыбы в реке Урал департамент экологии и управление охраны общественного здоровья Атырауской области Казахстана проводит внеплановую проверку предприятий области, сбрасывающих отходы в реку.

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