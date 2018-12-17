Власти китайской провинции Аньхой поделились успехами борьбы с безработицей

Хэфэй, Китай, , 06:54 — REGNUM Власти провинции Аньхой на востоке Китая помогли 682 тыс. человек найти работу за 11 месяцев 2018 года, что на 4,7% больше, в сравнении с 2017 годом и выше заложенного плана, сообщили в местном департаменте людских ресурсов и общественной безопасности, передает агентство Синьхуа.

К концу третьего квартала безработица в регионе снизилась до 2,78%, что является самым низким показателем с 2010 года. Доля нашедших работу выпускников колледжей составила 96,63% на конец ноября 2018 года, что на 0,52% выше, в сравнении с тем же периодом 2017 года.

Местные власти помогли 130,7 тыс. беднякам устроиться на работу, организуя специальные рабочие ярмарки и создавая еще больше возможностей для трудоустройства. Правительство планирует организовать более 2 тыс. рабочих ярмарок четвёртом квартале 2018 года, обеспечив более 2 млн человек рабочими местами, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, за 40 лет реформ открытости количество рабочих мест в китайских городах выросло на 346%.

Читайте ранее в этом сюжете: За 40 лет реформ количество рабочих мест в городах Китая выросло на 346%