В Китае под следствиям находятся два бывших высокопоставленных чиновника

Пекин, , 05:55 — REGNUM Прокуратура инициировала общественный процесс против бывшего вице-председателя Хэбэйского провинциального комитета Народного политического консультативного совета (НПКСК) Ай Вэньхуэя и бывшего вице-председателя правительства Внутренней Монголии Бай Сянцуня по обвинению во взяточничестве и прочих нарушениях, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая, передает агентство Синьхуа.

Ай был задержан за использование должностных возможностей не по назначению в интересах личного обогащения и обогащения третьих лиц. В частности, он обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере в виде денежных средств и собственности. Изначально его дело было рассмотрено Национальной надзорной комиссией прежде, чем было передано Муниципальной народной прокуратуре города Сучжоу.

Дело Бая, в свою очередь, сначала было рассмотрено Муниципальной народной прокуратурой Даляня в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, а затем было передано Муниципальной народной прокуратуре города Сучжоу. Бай обвиняется в использовании должностных полномочий в интересах личного обогащения. Расследование в отношение указанных чиновников продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замминистра финансов Китая предстал перед судом по обвинению во взяточничестве. Он полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

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