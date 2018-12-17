«Билет в будущее» для школьников Якутии: учащимся помогут с профориентацией

Якутск, , 05:54 — REGNUM Школьники Якутии получат рекомендации по выбору профессии. В республике реализуется федеральный проект ранней профориентации учащихся «Билет в будущее», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия в рамках проекта ориентированы на учащихся 6−11 классов, его цель — помочь молодёжи определиться с выбором профессии, а профессионалам передать накопленный опыт подрастающему поколению. Учащиеся Якутии также будут проходить онлайн-тестирования, которыми планируется охватить около 10 тыс. человек. В техникумах и колледжах будут организованы профпробы по 18 компетенциям, по их результатам дети получат рекомендации

В Якутском колледже технологии и дизайна начали проводить мастер-классы для школьников с применением модулей компетенций WorldSkills — «Технология моды» и «Графический дизайн». Формат подразумевает непосредственное взаимодействие с опытным педагогом-наставником, который сможет дать советы по дальнейшему развитию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году «Билет в будущее» запущен в пилотном режиме и охватывает около 100 тыс. школьников в 32 регионах страны. Первые фестивали профессий в рамках проекта прошли в Томске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Астрахани, Рязани, Тюмени, Санкт-Петербурге.