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Бывший замминистра финансов Китая предстал перед судом

Общество

Чжан обвиняется во взяточничестве в виде денежных средств и собственности на сумму более 66,98 млн юаней (порядка $9,7 млн) в период с 1995 по 2018 годы

Бывший замминистра финансов Китая предстал перед судом
В суде

Пекин, 17 декабря 2018, 05:38 — REGNUM  Бывший замминистра финансов КНР Чжан Шаочунь предстал перед Вторым муниципальным промежуточным судом Пекине за взяточничество, сообщает агентство Синьхуа.

Чжан обвиняется во взяточничестве в виде денежных средств и собственности на сумму более 66,98 млн юаней (порядка $9,7 млн) в период с 1995 по 2018 годы.

Предположительно Чжан, пользуясь своим положениям, лоббировал бизнес-интересы третьих лиц. В своем последнем слове бывший чиновник признал свою вину и выразил раскаяние. Во время заседания присутствовало более 50 человек, включая законодателей, журналистов и представителей общественности. Приговор суда будет оглашен позже.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-губернатор китайской провинции Шэньси Фэн Синьчжоу также обвиняется во взяточничестве, в связи с чем был задержан правоохранителями в конце ноября.

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