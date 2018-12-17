Бывший замминистра финансов Китая предстал перед судом

Пекин, , 05:38 — REGNUM Бывший замминистра финансов КНР Чжан Шаочунь предстал перед Вторым муниципальным промежуточным судом Пекине за взяточничество, сообщает агентство Синьхуа.

Чжан обвиняется во взяточничестве в виде денежных средств и собственности на сумму более 66,98 млн юаней (порядка $9,7 млн) в период с 1995 по 2018 годы.

Предположительно Чжан, пользуясь своим положениям, лоббировал бизнес-интересы третьих лиц. В своем последнем слове бывший чиновник признал свою вину и выразил раскаяние. Во время заседания присутствовало более 50 человек, включая законодателей, журналистов и представителей общественности. Приговор суда будет оглашен позже.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-губернатор китайской провинции Шэньси Фэн Синьчжоу также обвиняется во взяточничестве, в связи с чем был задержан правоохранителями в конце ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший вице-губернатор провинции Шэньси в Китае обвиняется в коррупции

Читайте развитие сюжета: В Китае под следствиям находятся два бывших высокопоставленных чиновника