Запущен прямой рейс между китайским Хайкоу и австралийским Мельбурном

Хайкоу, Китай, , 05:15 — REGNUM Запущенный недавно новый прямой рейс соединил столицу островной китайской провинции Хайнань город Хайкоу с австралийским Мельбурном, сообщает агентство Синьхуа.

Авиакомпания Hainan Airlines для обслуживания маршрута будет использовать самолеты Airbus 330, а маршрут, в свою очередь, станет уже вторым международным рейсом между островной провинцией и странами Океании.

Вылет из Хайкоу будет осуществляться в 18:40 по местному времени и прибывать в Мельбурн в 7:00 следующего дня каждые среду и субботу. Обратный рейс будет вылетать из Мельбурна в 9:00 по местному времени и прибывать в Хайкоу в 16:05 каждые понедельный и четверг.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай на днях также запустил новый прямой рейс между столицей провинции Шэньси городом Сианем на северо-западе Китая и столицей Испании городом Мадридом.

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