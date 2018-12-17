ФСИН решила судьбу «Бутырки»

Москва, , 04:09 — REGNUM Решение о закрытии московских СИЗО «Бутырка» и «Красная Пресня» уже принято, в отношении «Матросской тишины» ФСИН взяла паузу. Об этом рассказал замдиректора ведомства Валерий Максименко, сообщает «Московский комсомолец».

Вместо двух следственных изоляторов будет построен новый, на 5 тыс. мест. Учреждение будет соответствовать «всем европейским стандартам», пояснил Максименко и указал на сходство нового СИЗО с «Крестами-2», построенными под Петербургом.

Для строительства рассматриваются два направления — в сторону Калужского и Дмитровского шоссе. Возведение объекта начнут в январе 2019 года, и не исключено, что уже через год завершат.

Бутырская тюрьма была основана в 1771 году. Здание тюремного замка включено в список охраняемых государством памятников истории и архитектуры.

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