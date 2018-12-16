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В Калужской области выявлены сотни нарушений земельного законодательства

Общество

Нарушителям было выписано 664 административных штрафов на общую сумму 24,4 миллиона рублей

В Калужской области выявлены сотни нарушений земельного законодательства
Иллюстрация: Rsn.kaluga.ru

Калуга, 16 декабря 2018, 16:59 — REGNUM  В Калужской области в 2018 году выявлено более тысячу нарушений земельного законодательства на площади, превышающей 51 тыс. гектаров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, нарушителям было выписано 664 административных штрафов на общую сумму 24,4 миллиона рублей. Также, было взыскано в качестве компенсации нанесенного ущерба 15,8 миллиона рублей.

Одновременно, в налоговую службу области, Росельхознадзором направлено 474 постановления о земельных правонарушениях для взимания повышенной ставки земельного налога.

Кстати, по повышенной ставке налог будут платить собственники 28,9 тысячи гектаров земли.

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Налоговые преступления
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