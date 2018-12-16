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В Великобритании зарегистрировали профсоюз разработчиков компьютерных игр

Общество

Организация намеревается отстаивать права около 47 тысяч британцев, работающих в игровой индустрии

В Великобритании зарегистрировали профсоюз разработчиков компьютерных игр
VanDulti
Игрвой джойстик

Лондон, 16 декабря 2018, 13:14 — REGNUM  Первый в Великобритании профсоюз разработчиков компьютерных игр Game Workers Unite (GWU) был официально зарегистрирован в составе независимого профсоюзного объединения рабочих Великобритании (IWGB). Об этом сообщает пресс-служба GWU.

16 декабря состоится первое собрание GWU, на котором члены профсоюза выберут официальных представителей и руководителей профсоюза.

Организация намеревается отстаивать права около 47 тысяч британцев, работающих в игровой компьютерной индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре на ежегодной конференции акционеров Microsoft директор Сатья Наделла сообщила, что годовой доход компании от игровой индустрии превысил $10 млрд.

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