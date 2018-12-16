Новый автомобиль для Нацгвардии Украины высмеяли в сети интернет

Киев, , 11:21 — REGNUM В сети интернет пользователи высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины. Видеозапись с демонстрацией автомобиля была опубликована на официальном канале Нацгвардии на видеохостинге YouTube 11 декабря.

В сообщении к видеозаписи сказано, что автомобиль, который был создан волонтерами, демонстрирует «хорошие результаты даже по сравнению с Humvee» — американским армейским внедорожником Hummer.

Однако в комментариях пользователи очень сильно удивились такому сравнению, и обратили внимание, что украинская «разработка» не имеет ничего общего с американским армейским внедорожником.

«Хотели сделать Humvee, а получился велосипед», — пишет один из пользователей.

Другие пользователи недоумевают, что автомобиль для Нацгвардии делают волонтеры. Также обращает на себя внимание низкое качество сборки автомобиля, которое, по мнению ряда пользователей, не дотягивает даже до любительского.

Стоит отметить, что автомобиль представляет из себя грубо сваренный из труб стальной каркас, установленный на шасси. На видео автомобиль ездит по заснеженному полигону. На кадрах видно, что солдаты с трудом удерживаются в автомобиле на крутых виражах, а стрелок за пулеметом вынужден постоянно держать равновесие и вряд ли смог бы вести эффективную стрельбу.

Особо пользователи отметили отсутствие на автомобиле какой-либо защиты — по сути весь экипаж автомобиля совершенно открыт для обстрела. Также привлекло внимание наличие запасной канистры с топливом, которая также ничем не прикрыта и является хорошей мишенью для снайпера.