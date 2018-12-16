В Приморье обсудили борьбу с браконьерами

Владивосток, , 10:57 — REGNUM В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае провели семинар, посвящённый использованию геоинформационной системы SMART для борьбы с браконьерами. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

Руководители отделов охраны и государственные инспекторы восьми заповедников и национальных парков Дальнего Востока собрались на семинар в «Земле леопарда», посвящённый применению системы SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool).

Эта географическая информационная система была создана для контроля и анализа антибраконьерских рейдов. Она позволяет обирать, хранить, передавать и оценивать данные, полученные во время проведения антибраконьерских мероприятий.

В России SMART впервые начала применяться в 2010 году в заповеднике «Кедровая падь», который позже вошёл в состав национального парка «Земля леопарда».

Специалисты особо охраняемых природных территорий, уже использующие эту систему, поделились опытом с коллегами. Они отметили, что одним из нововведений системы стала возможность использования не только специальных трекеров, но и смартфонов с приложениями в системе ГЛОНАСС.

«Наш семинар посвящен навыкам получения и анализа этих данных с последующей выработкой рекомендаций по методологии проведения рейдов. У нас есть старый лозунг «Сохраним тигра вместе», и он действительно работает: объединившись разными организациями, вместе с инспекторами, мы сможем улучшить охрану территорий так, чтобы уровень браконьерства снизился, и тигр с леопардом жили долго», — подвёл итог мероприятия директор Фонда «Феникс» Сергей Березнюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Мурманской области начались работы по созданию национального парка «Терский берег». Это позволит защитить реку Варзугу, браконьерская деятельность в которой привела к резкому сокращению популяции сёмги.