Володин: Легитимность принятого Киевом решения об автокефалии — сомнительна

Москва, , 09:45 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Влолодин выразил сомнения в легитимности решения об автокефалии, принятого на Украине.

«Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию. Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

По словам спикера Госдумы, Порошенко, объявляющий о так называемой автокефалии, разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество.

«Ему безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины, ему нужна только личная власть. Он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в Киеве состоялся объединительный собор, в котором приняли участие 190 человек, большинство из которых относятся к УПЦ Киевского патриархата. Итогом собора стало избрание главы новой автокефальной церкви, им стал митрополит Епифаний, епископ УПЦ КП. Ему предстоит отправиться в Стамбул, где Вселенский патриарх Варфоломей должен будет вручить ему томос об автокефалии. Создаваемая на Украине новая независимая от Московского патриархата церковь будет называться Православная церковь Украины (ПЦУ).

Русская православная церковь (РПЦ) не признала итоги объединительного собора.