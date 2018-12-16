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В Екатеринбурге впервые за много лет поставили живую ёлку

Общество

Её доставка до места заняла несколько дней

В Екатеринбурге впервые за много лет поставили живую ёлку
Александр Комаров © ИА REGNUM
Ёлка в Екатеринбурге

Екатеринбург, 16 декабря 2018, 09:33 — REGNUM  В центре Екатеринбурга впервые за много лет установили живую ёлку. Она стоит на площади 1905 года, где сейчас возводят новогодний городок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Срубили её в лесах возле города Михайловска. Высота ёлки достигает 21 метра.

С её доставкой до места возникли проблемы. Привезти «лесную красавицу» собирались ещё в конце прошедшей недели, но доставили лишь в середине нынешней. К настоящему времени она уже установлена.

Отметим, с середины нулевых годов в Екатеринбурге не ставили живую ёлку. Вместо неё использовался огромный металлический конус, лишь отдалённо напоминающий ёлку.

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