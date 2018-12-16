Стюардесса рассказала, как на борту борются с неприятными запахами

Лондон, , 08:10 — REGNUM Стюардесса Сара Стегар рассказала, как можно оградить пассажиров от неприятных запахов в самолёте в сообществе FlyerTalk.

Сообщения о снятии пассажиров с рейса из-за неприятного запаха вызывают негативную реакцию общественности и СМИ.

Сара Стегар отметила, что такие случаи наблюдаются не так уж и редко. Перелёты зачастую являются этапами продолжительных путешествий, во время которых человек может не иметь возможности принять душ и сменить одежду.

Стюардесса отметила, что обычно старается ограничить активность «сильно пахнущих» пассажиров, например, она сама старается убрать его багаж.

Стегар добавила, что иногда экипажу воздушного судна действительно приходится снимать с рейса нечистоплотного человека. В этом случае авиакомпании ставят интересы большинства пассажиров выше неудобств одного человека.