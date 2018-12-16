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Стюардесса рассказала, как на борту борются с неприятными запахами

Общество

Иногда экипажу воздушного судна приходится снимать с рейса пассажиров из-за неприятного запаха

Стюардесса рассказала, как на борту борются с неприятными запахами
Цитата из м/ф «Унесенные призраками». реж Хаяо Миядзаки. 2001. Япония
Отвратный запах

Лондон, 16 декабря 2018, 08:10 — REGNUM  Стюардесса Сара Стегар рассказала, как можно оградить пассажиров от неприятных запахов в самолёте в сообществе FlyerTalk.

Сообщения о снятии пассажиров с рейса из-за неприятного запаха вызывают негативную реакцию общественности и СМИ.

Сара Стегар отметила, что такие случаи наблюдаются не так уж и редко. Перелёты зачастую являются этапами продолжительных путешествий, во время которых человек может не иметь возможности принять душ и сменить одежду.

Стюардесса отметила, что обычно старается ограничить активность «сильно пахнущих» пассажиров, например, она сама старается убрать его багаж.

Стегар добавила, что иногда экипажу воздушного судна действительно приходится снимать с рейса нечистоплотного человека. В этом случае авиакомпании ставят интересы большинства пассажиров выше неудобств одного человека.

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Авиаперевозки
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