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Для Меркель придется покупать новый самолет

Общество

Чтобы больше не лететь пассажирским рейсом

Берлин, 16 декабря 2018, 02:44 — REGNUM  Министерство обороны Германии собирается приобрести новый самолет Airbus после поломки лайнера канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявила министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен, сообщает газета Bild.

Сообщается, что решение о покупке самолета было принято после опоздания Меркель на саммит G20 из-за поломки правительственного борта. В связи с этим немецкое военное ведомство намерено увеличить численность экипажей и приобрести дополнительные дальнемагистральные самолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммит «Большой двадцатки» немецкому канцлеру Ангеле Меркель пришлось добираться на обычном пассажирском авиалайнере в бизнес-классе. Причиной пересадки главы правительства Германии послужила поломка «борта №1». В связи с этим Меркель летела обычным пассажирским рейсом из Мадрида.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель прилетела в Аргентину на обычном самолете

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Политическая жизнь Германии
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