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«Московский транспорт» рассказал, чем обеспокоены москвичи

Общество

Больше всего беспокойства вызывают асоциальные личности

Москва, 16 декабря 2018, 02:20 — REGNUM  Результаты опроса пассажиров общественного транспорта Москвы выявили, что больше всего их беспокоит при поездках. Об этом сообщает «Московский транспорт» на своей официальной странице в Twitter.

Согласно опросу, наибольшее беспокойство у столичных пассажиров общественного транспорта вызывает наличие асоциальных личностей. Об этом заявил 31% респондентов. Второй по популярности повод для беспокойства — защищенность остановок транспорта от дождя и ветра. Такой вариант назвали 16% пассажиров.

Меньше всего москвичи обеспокоены безопасностью поездки. В пользу этого варианта высказались всего 6% опрошенных. Опрос проводился с сентября по декабрь 2018 года, в опросе приняли участие 2,5 тысячи пассажиров надземного и подземного транспорта Москвы.

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Социологические опросы
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