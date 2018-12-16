«Московский транспорт» рассказал, чем обеспокоены москвичи

Москва, , 02:20 — REGNUM Результаты опроса пассажиров общественного транспорта Москвы выявили, что больше всего их беспокоит при поездках. Об этом сообщает «Московский транспорт» на своей официальной странице в Twitter.

Согласно опросу, наибольшее беспокойство у столичных пассажиров общественного транспорта вызывает наличие асоциальных личностей. Об этом заявил 31% респондентов. Второй по популярности повод для беспокойства — защищенность остановок транспорта от дождя и ветра. Такой вариант назвали 16% пассажиров.

Меньше всего москвичи обеспокоены безопасностью поездки. В пользу этого варианта высказались всего 6% опрошенных. Опрос проводился с сентября по декабрь 2018 года, в опросе приняли участие 2,5 тысячи пассажиров надземного и подземного транспорта Москвы.