Зима, вездеходы и невероятное приключение между Ивделем и Салехардом

Михаил Пустовой, , 00:32 — REGNUM

Путь вперед надо прокладывать, утопая по пояс в снегу — топором и бензопилой. Вездеходам, которые прорываются по локальному уральскому автозимнику, мешают таёжные завалы. Колонна из трех экипажей: «Бурлака», «Емели» и «Фёдора», идет зигзагами на север, туда — где леса сменятся тундрой и за бортом наступит белая мгла. Метафизическая цель еще далека, и пока надо совершить путешествие через Полярный Урал и проломив лед, выехать в воды Карского моря. «Следующая остановка — Северный полюс» — фантастический фильм новосибирского режиссера Алексея Камерзанова, основан на реальных событиях — от первой до последней секунды.

На полтора часа затянулась эта документалка. Оператора немилосердно болтает в кабине, а экипаж режется в карты. Эстонцы-туристы на лыжах, встреченные в пурге у горы Народная, изъясняются с русскими на английском языке, который не переводится субтитрами. Поломка следует за поломкой, и один из трех вездеходов после затяжного урагана возвращается домой. И, как назло, в Воркуте и на берегах Байдарацкой губы пропадают привычные северные морозы. Но единственное, о чем приходится жалеть, потратив время на фильм «Следующая остановка — Северный полюс», что он завершается вместе с въездом экспедиции в столицу Ямала.

На что способны вездеходы-амфибии, собранные в Екатеринбурге и Краснотурьинске, и люди, которые ими управляют? «Бурлак» — гигант; он детище екатеринбуржца Алексея Макарова и пробивается вслепую по тундре, похороненной снегом толщиной в метр. Он взбирается на горные склоны и не тонет в Карском море. «Фёдор» — проще, но его «отец» Тимур Ивлиев вдохновил других на самоделки-вездеходы; в его внедорожнике по ночам согревает печка-буржуйка, ведь доверяться электричеству в суровых краях — это риск. Третий участник эпопеи — «Емеля», за рулем которого Василий Елагин и Владимир Обиходов: альпинисты мирового уровня, «снежные барсы» из Москвы и ветераны похождений в Арктике, включая переезд из Аляски на Чукотку в рамках Морской ледовой автомобильной экспедиции.

«Следующая остановка — Северный полюс» — это не только амфибийные машины с шинами сверхнизкого давления, позволяющими им идти по пухляку и болотам. Красота северной глуши — вторая составляющая фильма. Безмолвные леса Северного Урала за Ивделем, и изолированные от Большой земли деревушки охотников на Югре, и мрачные зимней порой горы в Коми, где стоят законсервированные поселки геологов, вроде Желанного; разваленные избы на Ямале, у которых кто-то зачем-то бросил новенькие квадроциклы. Все это гипнотизирует и вызывает тягу вновь пересмотреть работу Алексея Камерзанова, режиссера-сибиряка. Но вот попадет ли «Бурлак» на Северный полюс? «Дальше — только решительность и все», — ставит точку Василий Елагин, чьи остроумные реплики стали еще одним украшением крепкого фильма.