ФСБ потребовала провести проверку работы Пермского театра оперы и балета

Пермь, , 23:17 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала провести проверку расходования бюджетных средств Пермским театром оперы и балета, сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Данным вопросом, по запросу ФСБ, занимается контрольно-счетная палата Пермского края. Причиной стала серия публикаций ИА REGNUM по поводу нарушения театром государственного задания.

Факт проверки подтвердила министр финансов Пермского края Елена Чугарина в своем письме на имя координатора общественного движения «Суть времени» Павла Гурьянова.

«В соответствии с планом на 2018 год контрольно-счетной палатой Пермского рая проводится контрольное мероприятие «Проверка законности, целевой направленности и эффективности расходования бюджетных средств при формировании, финансировании и исполнении государственных заданий ГКБУК «Пермский театр оперы и балета им. П. М. Чайковского» за 2015−2017 гг.», — подчеркнула министр.

На сайте краевой счетной палаты сообщается, что инициатором проверки является Управление ФСБ по Пермскому краю. Результаты следует ожидать после 14 декабря 2018 года.

Напомним, в Пермском театре оперы и балета в последние годы наблюдаются серьезные проблемы, связанные с резким сокращением репертуара. Тем не менее, в соответствии с государственным заданием, руководство культурного учреждения должно давать определенное количество спектаклей, в том числе и премьерных показов. Однако анализ работы театра вызывает в этой связи множество вопросов.

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