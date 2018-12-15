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СМИ предрекли поражение флоту США в возможной войне с РФ

Общество

Новая техника не отвечает требованиям времени

Вашингтон, 15 декабря 2018, 22:26 — REGNUM  Военно-морской флот (ВМФ) США, которому требуется модернизация авианосных групп, может потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем. Об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок.

В докладе отмечается, что флот США после распада СССР стал сокращать свои боевые возможности. Так, ВМФ США получил истребители-бомбардировщики Hornet и Super Hornet, а с вооружения в авиагруппах сняли Grumman F-14 Tomcat и Lockheed S-3 Viking.

Однако, новая техника не отвечает требованиям времени по дальности полёта, что не лучшим образом сказывается на боеспособности флота в целом.

Флот США, чтобы избежать возможных «негативных сценариев», должен модернизировать крылья палубной авиации.

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Военно-морской флот
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