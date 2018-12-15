В Прикамье опеку обвинили в игнорировании сигнала об угрозе ребёнку

Кунгур, Пермский край, , 21:39 — REGNUM Органы опеки проигнорировали сигнал о том, что в одной из семей ребенок находится в ситуации, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. Об этом 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщила жительница города Кунгура Пермского края Светлана Агапитова.

Светлана рассказала, что за этой семьей, которой присвоен статус СОП (социально опасное положение) она наблюдает уже давно, однако, по словам активистки, социальные службы не проводили с этой семьей должной работы. В пятницу, 14 декабря 2018 года, около 15:00 по местному времени, женщина решила навестить знакомых. Во время визита она обратила внимание на странное поведение ребёнка.

«Я увидела, что Дима (имя изменено — ИА REGNUM ) явно недомогает, было заметно, что у него проблемы со здоровьем. Судя по всему, мать в силу своей неопытности неправильно оценила ситуацию. Я тут же позвонила в больницу и в опеку. Опеке я всё объяснила и сказала, что семьей нужно заняться, сказала: несмотря на то, что семья СОП, работа с ней должная не проводится», — сообщила общественница.

После этого Светлана сопроводила мать с ребенком в больницу, где врачи сразу же предложили госпитализацию. Сегодня, 15 декабря 2018 года, сотрудники медицинского учреждения сообщили активистке, что ребёнок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Что касается органов опеки и соцслужб, то реакции с их стороны так и не последовало, они не связывались ни семьей, ни с активисткой.

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«Больше всего меня поражает тот факт, что семье присвоен статус СОП, но оказалось, что ребёнок даже не прикреплен к больнице. Это вот так они проводят работу с семьями, о которой так много говорится? Примерно неделю назад к матери приходила специалист по сопровождению, она видела ситуацию. Неужели вся их работа заключается в одних разговорах? С семьей явно необходимо плотно работать, ей требуется помощь, почему её не оказывают?», — возмущается Светлана.

По мнению общественницы, семья хоть и неблагополучная, но вовсе не пропащая, ситуацию вполне можно исправить, если всерьез заняться ею.

«Мать ребёнка не курит и не употребляет алкоголь, но дело в том, что она из детдома, она неадаптирована к реальной жизни, в том числе семейной. Многого не понимает, её просто не научили! И вот, случилась ситуация, которая может привести к тому, что у неё попросту отнимут детей. Не только этого ребёнка, но и другого. Но ведь этого можно было избежать! Сначала сами доводят до такой ситуации, а потом детей отбирают?», — сказала активистка.

Корреспондент ИА REGNUM попросил прокомментировать ситуацию председателя Пермского краевого отделения общероссийского организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Алексея Мазурова.

Он сообщил, что про этот случай Светлана Агапитова рассказала РВС ещё вчера, 14 декабря. Общественник отметил, что, к сожалению, случай является прекрасной демонстрацией того, о чем его организация говорит уже несколько лет и с чем сталкивается в своей практической работе.

«На самом деле в Пермском крае работа с нуждающимися и неблагополучными семьями должным образом не проводится, необходимая помощь им не оказывается, хотя деньги на их сопровождение выделяются немалые. На официальном уровне все разговоры только о так называемом «раннем выявлении» детского и семейного неблагополучия, то есть о том, что нужно лезть в те семьи, в которых ещё ничего не случилось. Этим соцслужбы пытаются оправдать провалы в работе, связанные с последними громкими случаями в крае. Но возникает вопрос: а что требовалось «ранне выявлять» вот в этом конкретном случае? Ответ очевиден», — сказал Мазуров.

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Глава пермского отделения РВС сообщил, что когда в организацию за помощью обращаются родители, у которых отобрали детей, при разборе ситуаций часто выясняется, что должная работа с семьями не велась, реальная помощь им не оказывалась, а всё, что делали соцслужбы — это наказывали родителей штрафами. Итогом такой «работы» зачастую становится изъятие из семей детей.

«Очень надеемся на то, что ребёнок выздоровеет. Сейчас несколько общественных организаций Пермского края выразили желание помочь этой семье, поработать с родителями, помочь им. Вдруг, ситуацию получится исправить? И вот мне интересно: в этом случае соцслужбы тоже будут решать все проблемы семьи методом отобрания детей? Или они все-таки попытаются следовать декларируемому министерством социального развития Пермского края принципу, согласно которому все действия социальных органов должны быть направлены на сохранение семьи? Посмотрим», — добавил общественник.

Напомним, в октябре 2018 года СМИ сообщили, что с 2009 года в Пермском крае на сопровождение семей в СОП ежегодно выделялось 200 млн рублей. Всем этим семьям в рамках модели аутсорсинга должны оказывать социальные услуги различные организации. Журналисты отметили, что у истоков этой работы стояла заместитель председателя Правительства по вопросам социальной политики и здравоохранения Пермского края Татьяна Абдуллина. Она продвигала подобную модель работы негосударственного сектора в сфере предоставление социальных услуг населению.

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