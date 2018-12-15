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Боксер Александр Усик ответил на угрозы националистов

Общество

«Я стану на сторону своего дома»

Киев, 15 декабря 2018, 20:28 — REGNUM  Чемпион мира по боксу Александр Усик на VI Церемонии награждения «Дети Украины — будущее нации» прокомментировал агрессивные высказывания, исходящие в его адрес от радикалов. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«У меня очень много единомышленников», — отметил украинский спортсмен.

По его словам, если на улице на твоих глазах кого-то избивают, то отказ встать на защиту слабого будет проявлением равнодушия.

Чемпион мира по боксу также отметил, что он готов отстаивать свою точку зрения и свое право на веру, несмотря на угрозы радикально настроенных людей.

«Я стану на сторону своего дома», — сказал Усик.

Напомним, угрозы в адрес украинского боксёра Александра Усика ранее опубликовал главарь неонацистской организации «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский.

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