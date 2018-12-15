СМИ КНДР раскритиковали Южную Корею за повышение оборонного бюджета

Сеул, , 19:15 — REGNUM СМИ КНДР обрушились с критикой на Республику Корея из-за того, что в бюджете на 2019 год заложено увеличение оборонных расходов. На Севере посчитали такой шаг нарушением достигнутых межкорейских договоренностей и провокацией, ведущей к росту напряженности на полуострове. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS. Согласно недавно принятому бюджету на 2019 год, расходы Южной Корки на оборону вырастут сразу на 8,2% до 41 млрд долларов. Это стало крупнейшим повышением с 2008 года. Особое недовольство КНДР вызвали значительные объемы средств, выделяемых на защиту от северокорейского ядерного оружия и оружия массового уничтожения, учитывая тот факт, что КНДР не проводит ракетные и ядерные испытания с осени 2017 года. В Пхеньяне восприняли повышение оборонных расходов как враждебный и агрессивный.