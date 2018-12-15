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Samsung признан самым популярным брендом в России

Общество

В этой номинации южнокорейская компания побеждает уже восьмой год подряд

Сеул, 15 декабря 2018, 19:31 — REGNUM  Южнокорейский бренд Samsung восьмой год подряд признаётся самым популярным в России. Такие данные были получены центром «Маркетинговые онлайн исследования» в результате опроса 1500 человек в городах-миллионниках, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Samsung назвали своим любимым брендом 18,3% респондентов, в то время как вторым по популярности стал Adidas, получив 11,1%. На третьем и четвёртом местах с 9,6% расположились Nike и Apple, а пятерку лидеров замкнул Sony с 7,2%.

Победа Samsung неслучайна: южнокорейский производитель регулярно проводит масштабные рекламные кампании, а также выступает спонсором социальных проектов, например, литературной премии «Ясная Поляна», которая вручается с 2003 года. Кроме того, Samsung финансирует футбольные команды и проведение спортивных турниров.

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Зарубежная хроника
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