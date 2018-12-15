Южнокорейцы работают все меньше

Сеул, , 20:13 — REGNUM Граждане Республики Корея работают меньше, чем несколько лет назад; наметилась тенденция к сокращению рабочих часов в неделю. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на данные национальной статистической службы.

Эксперты считают, что главной причиной стало стремление работников сбалансировать личную жизнь и карьеру. Так, например, в 2017 году корейцы в среднем работали 42,8 часа в неделю, в 2016 — 43 часа, а в 1990 — 53,8 часа. Впрочем, этот показатель все ещё превышает аналогичный в других странах. В год он составляет 2052 часа — по этому показателю Южная Корея занимает 3 место среди стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В других государствах, входящих в состав ОЭСР, граждане работают от 29 до 36 часов в неделю.

Правительство Южной Кореи предпринимает активные усилия по сокращению количества рабочего времени. В июле было принято постановление, запрещающее работать более 52 часов в неделю; ранее закон позволял трудиться 68 часов. Эти меры направлены на то, чтобы южнокорейцы проводили больше времени с семьей и занимались другими делами помимо работы.