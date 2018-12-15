Human Rights Watch: в Никарагуа запрещают правозащитные организации

Манагуа, , 19:36 — REGNUM Глава американского департамента международной правозащитной организации Human Rights WatchАнтонио Виванко сообщил на своей странице в Twitter, что «Национальная ассамблея (парламент Никарагуа), контролируемая правительством, готовится распустить безо всяких на то оснований пять правозащитных организаций».

Виванко охарактеризовал действия правительства как «сокрушительный удар по гражданскому обществу». Он добавил, что «в стране продолжаются репрессии в отношении любого несогласного с действиями режима Ортеги».

Как сообщило аргентинское агентство «Инфобае», cандинисты, составляющие парламентское большинство, и их союзники проголосовали за роспуск «Никарагуанского центра по защите прав человека». Официальная причина — нарушение организацией общественного правопорядка и деятельность, направленная на дестабилизацию ситуации в стране. Ранее на этой неделе аналогичное решение было принято в отношении неправительственной организации «Построим демократию» (Hagamosla Democracia) и Института стратегических исследований и государственной политики. На прошлой же неделе парламентом был объявлен вне закона Информационно-консультационный центр по вопросам здравоохранения (Centro de Informacióny Servicios de Asesoríaen Salud).

В отношении данных решений никарагуанского парламента также выразила обеспокоенность Межамериканская комиссия по правам человека.