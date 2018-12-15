«Обалденно!» — Артем Пальянов поделился впечатлениями о полете над Спб

Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Артемом Пальяновым, увидевшим в субботу Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Мальчик рассказал президенту страны, что полет на вертолёте прошёл «обалденно».

Артем в телефонном разговоре сразу узнал президента по голосу. Вместе с мальчиком звонок слушали его братья и мама. Президент РФ поинтересовался у ребёнка, как он покатался.

«Обалденно», — ответил тот.

Затем Владимир Путин решил выяснить, понравился ли полет его брату, и в ответ услышал: «тоже понравилось».

Президент поинтересовался у мальчика, распаковали ли они подарки, которые им приготовлены. Ребёнок признался, что пока нет.

«Начинайте, — посоветовал Владимир Путин, — это приятное занятие».

«Хочу поздравить тебя, братьев твоих ‑ и того, который совсем маленький, и того, кто побольше, маму, папу — всех ещё раз поздравляю с наступающим Новым годом», — цитирует слова Владимира Путина РИА Новости.

Артем Пальянов поблагодарил президента и тоже поздравил с наступающими праздниками.

«Спасибо тебе, Артем. Давай, не болей, чтобы у тебя было хорошее настроение в новом году и всего тебе самого доброго. Давай, дорогой, я тебя обнимаю. Всего хорошего», — сказал Владимир Путин на прощание.

Ранее в субботу Владимир Путин встретился с Артёмом, его братом и отцом в овальном зале Константиновского дворца в Петербурге. Они немного поговорили за чашкой чая. Президент поздравил их с наступающими праздниками и показал приготовленные подарки. Вместе они посмотрели на маршрут предстоящего полёта, после этого мальчик вместе с братом отправился на вертолётную экскурсию над городом.

Напомним, Артем Пальянов — один из пяти тяжелобольных детей, мечты которых президент обещал исполнить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Владимр Путин посетил форум добровольцев России. Волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту взять конверт.

Владимир Путин собрал все пять оставшихся конвертов и пообещал исполнить желания этих ребят. Среди пожеланий оказалось и письмо Артема Пальянова, который мечтает увидеть Петербург с высоты птичьего полёта. Президент РФ тогда сказал, что намерен пригласить мальчика в Северную столицу и покатать на вертолёте, если позволят погодные условия.

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