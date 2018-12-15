Б/у тренажер лайнера выдали за новый: детали громкого дела в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнародовало новые подробности расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении контракта между Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации и ООО «Фирма «Новые информационные технологии в авиации» («НИТА»).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным информированного источника в правоохранительных органах Петербурга, 12 декабря в вузе, а также в помещениях фирмы прошли обыски. Следствие подозревает частную компанию в нанесении крупного ущерба государству при выполнении контракта на поставку университету тренажера пассажирского самолета Bombardier CRJ200.

В региональном Главке МВД в субботу, 15 декабря, подтвердили факт участия сотрудников экономической полиции и следователей ГУ МВД в следственных действиях по этому делу. Ранее то же самое в отношении своих сотрудников подтвердили в региональном УФСБ.

«По версии следствия, в 2012 году неустановленные лица из числа коммерческой фирмы и авиационного вуза вступили в сговор с целью хищения бюджетных средств, предназначенных для нужд образовательной организации», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Договор на поставку в вуз нового тренажера самолета был заключен на общую сумму более 350 миллионов рублей. На расчетный счет коммерческой фирмы было перечислено около 100 млн рублей в качестве аванса.

«Действуя совместно с должностными лицами образовательной организации, работники предприятия заказали у другой фирмы аналогичную продукцию, бывшую в употреблении, выдавая ее по документам за новую», — объяснили суть преступления в петербургской полиции.

Бывшее в употреблении оборудование было приобретено за 270 миллионов рублей, эта сумма также от имени университета была переведена на расчетный счет подрядчика.

«Таким образом, неустановленные лица путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих образовательной организации», — добавили в петербургском Главке МВД России.

Там отметили, что обыски в рамках расследования уголовного дела прошли не только в помещениях университета и коммерческой фирмы-подрядчика, но и в местах проживания ряда сотрудников данной фирмы.

В настоящее время определяется круг лиц, причастных к совершению преступления, принимаются меры к их розыску и задержанию.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ и МВД обыскали Университет гражданской авиации в Петербурге