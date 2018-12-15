Пять полуобнажённых женщин устроили акцию на Елисейских полях в Париже

Париж, , 18:07 — REGNUM Молчаливую акцию протеста устроили на Елисейских полях в Париже пять полуобнажённых женщин. Об этом 15 декабря сообщает Le Parisien.

Пять женщин, одетых в красные ветровки с капюшоном, распахнутые до пояса, и с выкрашенными серебристой краской телами и лицом устроили молчаливую акцию перед сотрудниками полиции.

В течение получаса женщины в красных ветровках стояли не двигаясь перед сотрудниками полиции. На капюшонах у каждой женщины была приколота кокарда Марианны в цветах флага Франции.

Эта своеобразная акция проходила на фоне протестных выступлений «жёлтых жилетов». После окончания акции женщины удалились в неизвестном направлении.

Напомним, что протестные акции «жёлтых жилетов» начались во Франции 17 ноября. Граждане протестуют против непопулярных мер французского правительства, в частности, против повышения цен на автомобильное топливо. Акции периодически перерастают в погромы.

Также ранее сообщалось, что 70 тысяч полицейских мобилизованы во Франции для охраны правопорядка во время протестных акций «жёлтых жилетов» 15 декабря.

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