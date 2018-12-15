Греки перехватили «наркотики джихадистов» на 100 миллионов евро

Афины , , 16:49 — REGNUM В 2018 году береговая охрана Греции обнаруживает крупные партии наркотиков уже на третьем судне, идущем под сирийским флагом. Третий случай произошел на днях.

Запрещенные вещества были найдены на грузовом судне «NOKA». Оно оказалось в зоне сильного шторма у острова Крит. Поэтому патрульный катер сопроводил судно в ближайший греческий порт. На острове прошел осмотр судна.

Наряду с одеждой, обувью, кофе, специями, бытовой химией, которые находились в контейнерах, под вторым дном контейнеров обнаружены сильнодействующие запрещенные вещества.

Речь идет о более чем шести тоннах прошедшего обработку канабиса в форме плиток, а также о более трех миллионах таблеток каптагона с галлюциногеном.

Данные таблетки известны под названием «джихадистский наркотик». Многие исламисты принимают подобные таблетки до боя для подавления страха и инстинкта самосохранения.

Стоимость захваченной партии наркотиков оценена в сто миллионов евро. Местные наблюдатели отмечают, что все три судна с запрещенными веществами вышли в море из сирийского порта Латакия.