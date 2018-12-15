Выпуклые монеты в честь 50-летия высадки на Луне отчеканены в США

Филадельфия, США, , 12:30 — REGNUM Выпуклые монеты в честь 50-летнего юбилея первой высадки астронавтов на Луне начал печатать монетный двор США. Об этом 14 декабря сообщил портал Space.com.

Выпуклая сторона монеты сделана в форме шлема астронавта. Её дизайн напоминает о знаковой фотографии Эдвина Олдрина: на переднем плане изображён посадочный модуль корабля «Аполлон-11», а за ним астронавт Нил Армстронг.

На вогнутой стороне монеты изображён отпечаток ботинка Эдвина Олдрина в лунном грунте. Дизайн включает также названия трех программ НАСА, которые привели к первой высадке человека на Луну: «Меркьюри», «Джемини» и «Аполлон».

Как отметил директор Монетного двора в Филадельфии Дэвид Райдер, это второй выпуск монет такой необычной формы за всю историю Монетного двора. Всего же тему высадки на Луне Монетный двор США использовал на монетах четырежды.

На церемонии первого представления монет присутствовали дети астронавтов Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза Марк Армстронг, Энди Олдрин и Энн Старр.

Райдер выразил надежду на то, что эти памятные монеты продолжат вдохновлять людей отмечать и помнить высадку на Луну.

Всего будет выпущено около 50 000 золотых монет, не более 400 000 долларовых серебряных монет и не более 750 000 полудолларовых монет. Монеты поступят в продажу 24 января будущего года.

Все средства от продажи юбилейных монет планируется направить в Фонд памяти астронавтов, в Фонд для финансирования стипендий, учрежденных в память об астронавтах и на финансирование экспозиции «Цель — Луна» в Национальном музее авиации космонавтики в Вашингтоне, открытие которой запланировано на 2022 год.

Напомним, что высадка на Луну человека впервые была осуществлена 21 июля 1969 года. Американские астронавты Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин на борту корабля «Аполлон — 11» достигли поверхности спутника Земли в юго-западной части Моря Спокойствия и совершили высадку на лунную поверхность.