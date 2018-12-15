В калужском Людиново жильцов вселили в не принятые в эксплуатацию дома

Людиново, Калужская область, , 10:22 — REGNUM В Общественном антикоррупционном комитете Калужской области рассматривается обращение калужского предпринимателя А.Н. Баранова по фактам махинаций при строительстве жилья для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда в г. Людиново (Калужская область).

Ранее внимание общественников привлёк тот факт, что три многоквартирных дома на двести с лишним квартир со сроком сдачи в эксплуатацию 15 ноября 2016 года до настоящего времени не приняты комиссией. Более того, не принятые в эксплуатацию дома заселены жильцами, сумевшими неведомым образом приватизировать жилье, которого в юридическом смысле не существует.

В своём обращении предприниматель указывает, что 4 марта 2016 года между администрацией муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» и ООО «Монтажпромстрой» был заключён муниципальный контракт № 55−16 на строительство многоквартирных жилых домов, расположенных в квартале улиц Урицкого — Пионерская — Ф.Энгельса. Общая сумма контракта — 449 900 000 рублей, из которых две трети составляли федеральные средства и одну треть — средства регионального бюджета.

Данный контракт заключался в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2013 — 2018 годы, принятой во исполнение майских (2012 г.) указов Президента РФ.

Однако, помимо срыва сроков контракта, в ходе строительства был допущен ряд грубейших нарушений, до устранения которых Государственная инспекция по строительному надзору в Калужской области отказалась выдавать заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Несмотря на это районная администрация в нарушение законодательства ввела объекты в эксплуатацию при отсутствии вышеуказанного заключения надзорного органа, в связи с чем в отношении руководителей местной администрации было возбуждено производство об административном правонарушении.

За срыв сроков муниципального контракта на генерального директора генподрядной организации по представлению районной прокуратуры был наложен штраф почти в миллион рублей. Прокурор указал, что взятые генподрядчиком обязательства не выполнены в полном объёме, в связи с чем цели, которые ставил перед ним заказчик, не были достигнуты, что привело к причинению существенного вреда охраняемым интересам общества и государства.

На низкое качество строительства, срыв сроков ввода домов в эксплуатацию, задержку оплаты труда субподрядчиков неоднократно указывало заказчику и генподрядчику Министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

Несмотря на это, заказчик в лице людиновской администрации выплатил генеральному подрядчику всю сумму по контракту плюс ещё 29 миллионов рублей «сверху» при том, что часть субподрядчиков так и не получила вознаграждение за свою работу.

Общественный антикоррупционный комитет Калужской области усматривает в происшедшем коррупционную составляющую и в настоящий момент осуществляет проверку полученной информации.