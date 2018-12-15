Суббота, 15 Декабря 2018 года
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В Facebook сообщили об утечке закрытых фотографий

Общество

Проблема могла затронуть до 6,8 млн пользователей

В Facebook сообщили об утечке закрытых фотографий
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Facebook

Менло-Парк, США, 15 декабря 2018, 09:52 — REGNUM  Ошибка программного интерфейса в приложениях Facebook открывала доступ к загруженным, но не опубликованным фотографиям, сообщил представитель компании Томер Бар в блоге для разработчиков приложений.

Представитель Facebook рассказал, что система была уязвима в период с 13 по 25 сентября 2018 года. В эти дни сторонние приложения могли получить доступ к фотографиям, которые загружались в социальную сеть, но не выкладывались в общий доступ.

В Facebook отметили, что эта проблема могла затронуть до 6,8 млн пользователей. Компания направила этим пользователям уведомление, в котором предлагается проверить через справочный центр, использовали ли они приложения, затронутые ошибкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года стало известно о масштабной утечке данных из социальной сети Facebook, касающейся 50 млн пользователей.

Администрация компании признала эту утечку, вызвавшую крупный международный скандал.

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Утечка данных пользователей в Facebook
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