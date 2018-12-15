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Глава Еврокомиссии странно повел себя с одной из сотрудниц на саммите ЕС

Общество

Кадры инцидента попали в сеть

Брюссель, 15 декабря 2018, 07:33 — REGNUM  Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в очередной раз удивил своим странным поведением на публике. Во время второго дня саммита лидеров Европейского союза 14 декабря, он взъерошил волосы одной из своих сотрудниц, на входе в здание, где проходил саммита.

Видеозапись этого момента попала в сеть. На кадрах видно, что глава Еврокомиссии выходит из автомобиля и здоровается с встречающими его сотрудниками. В какой то момент к нему подходит поздороваться женщина и Юнкер перед тем как обнять её движением руки взъерошивает ей волосы. Поведение главы ЕК вызвало некоторое недоумение у окружающих.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай странного поведения Юнкера на публике. Так стало известно, что на том же саммите ЕС Юнкер ни с того ни с сего швырнул пачку документов на пол перед началом пресс-конференции. Объяснить поведение Юнкера никто не смог.

Также Юнкер уже не раз появлялся на публике шатающимся из стороны в сторону, после чего журналисты начинали строить гипотезы, употребил ли он алкоголь или нет.

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