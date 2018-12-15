Экологи просят не тревожить сон ежей в московских парках

Москва, , 04:56 — REGNUM Жителей и гостей столицы попросили не будить спящих ежей в парках и не уносить их домой, сообщила специалист ГПБУ «Мосприрода» Анна Сорокина агентству «Москва».

Она заявила, что ежи обычно на зиму вырывают неглубокую норку, в которой затем находятся в период зимней спячки. По ее словам, собаки могут учуять животное и выкопать его нору, тем самым разбудив и напугав его.

Если еж проснется, то уснуть он уже не сможет и погибнет в отсутствии пищи зимой. Сорокина подчеркнула, что разбуженного ежа не стоит уносить к себе домой, так как животное может быть агрессивным.

В случае обнаружения разбуженного ежа рекомендуется обратиться в центр реабилитации диких животных, где ежу окажут необходимую помощь или проконсультируют нашедшего по вопросам ухода за ежами. Отмечается, что взрослых ежей не стоит поить молоком, так как их организм его плохо усваивает.