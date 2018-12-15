Суббота, 15 Декабря 2018 года
06:24:32 МСК

Нашли так нашли! В Канаде откопали алмаз, похожий на куриное яйцо

Общество

Алмаз весит более 110 г

Нашли так нашли! В Канаде откопали алмаз, похожий на куриное яйцо
Алмаз

Йеллоунайф, Канада, 15 декабря 2018, 04:51 — REGNUM  Алмаз размером с куриное яйцо найден на руднике «Дьявик» в Канаде, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что масса находки превышает 110 г (552 карата). Такого крупного алмаза в Северной Америке еще не находили. Находка имеет желтый цвет, повреждений на поверхности алмаза не обнаружено.

Напомним, рудник «Дьявик» (Diavik) находится на острове на озере Гра к северо-востоку от города Йеллоунайф — в 220 км южнее Северного полярного круга. Является совместным предприятием компаний Diavik Diamond Mines Inc. и Dominion Diamond Diavik Limited Partnership.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский школьник нашел в парке алмаз в семь каратов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча алмазов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить