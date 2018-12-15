Первое издание романа Пруста ушло с молотка за 1,5 млн евро

Париж, , 04:20 — REGNUM В Париже на аукционе Sotheby's было продано первое издание романа «По направлению к Свану» французского писателя Марселя Пруста за 1,5 млн евро, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Подчеркивается, что 1,5 миллиона евро — рекордная цена за произведение на французском языке. Изначально продавцы предполагали получить за книгу около 600−800 тысяч евро. Отметим, первое издание романа «По направлению к Свану» вышло в свет в ноябре 1913 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Лондоне на аукционе Sotheby's была выставлена первая книга о фондовой бирже. Книга была написана Джозефом де ла Вега в 1688 году на испанском языке. Стартовая цена за лот — $190 тысяч. Эксперты предполагают, что итоговая цена может составить $200-$300 тысяч.

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