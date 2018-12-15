В столичном метро поставили новогоднюю елку из использованных проездных

Москва, , 04:05 — REGNUM На станции «Тургеневская» Московского метрополитена установили 3,5-метровую елку, сделанную из использованных проездных билетов «Единый», сообщает агентство «Москва».

Замначальника столичной подземки по развитию клиентских сервисов Юлия Темникова подчеркнула, что в рамках подготовки к Новому году будет установлено более 20 елок на станциях метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).

Она добавила, что на создание елки для станции «Тургеневская» ушло более 230 тысяч билетов «Единый». Подчеркивается, что на станции елка будет находиться до 15 января. Темникова призвала пассажиров метро не отрывать билеты, так как они все равно уже использованные.

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