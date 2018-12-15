На Украине пенсионеров больше, чем работающих — Пенсионный фонд

Киев, , 00:51 — REGNUM На Украине на десять работающих граждан приходится 11 пенсионеров, заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, сообщило 14 декабря издание «Зеркало недели».

Чиновник отметил, что без разграничения налогов и взносов на социальное страхование Украина не сможет провести ежегодную индексацию пенсий.

Напомним, минимальная пенсия на Украине в 2018 году равна 1435 гривен или чуть менее $52. Минимальная пенсия в Зимбабве равна примерно $60.

По подсчётам экспертов, если украинские пенсионеры будут вымирать теми же темпами, которые были зафиксированы в 2018 году, проблема будет окончательно «решена» через 31 год.

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