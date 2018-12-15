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В Свердловской области не исключают корректировки сроков «мусорной реформы»

Общество

Впрочем, регион готов, отмечает первый вице-губернатор Алексей Орлов

Екатеринбург, 15 декабря 2018, 21:43 — REGNUM  Вариант с переносом или корректировкой мусорной реформы в Свердловской области благодаря изменениях в федеральном законодательстве сейчас обсуждается властями региона. Об этом заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Обсуждаем с учётом федеральных инициатив. Думаю, что в понедельник (17 декабря — ИА REGNUM ) окончательно примем решение», — сказал Орлов.

При этом он подчеркнул, что регион готов к старту реформы без промедления.

«Мы технически готовы. Схемы обращения с твердыми коммунальными отходами у нас утверждены, все конкурсы проведены, операторы определены. Операторы заключили договоры на вывоз, тариф утвержден — в принципе, мы с 1 января готовы стартовать» — подчеркнул первый замгубернатора.

Напомним, 13 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в закон «Об отходах производства и потребления». В изменениях прописаны страховочные механизмы, которые позволят регионам с проблемами в реализации «мусорной реформы» смягчить её или вовсе отдалить внедрение новых правил на определённый срок. Новые правила по сбору и обработке мусора вступают в силу с 1 января 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума поправила «мусорную реформу»

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