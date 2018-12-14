СБУ: Спецслужбы РФ хотели повлиять на украинские выборы через соцсети

Киев, , 23:04 — REGNUM Служба безопасности Украины утверждает, якобы российские спецслужбы пытались повлиять на украинские выборы при помощи социальных сетей Twitter и Facebook, сообщила 14 декабря пресс-служба СБУ на сайте ведомства.

Сотрудники спецслужбы обнаружили активность некоего ООО «Агентство Интернет Исследований», которое «причастно к разведывательно-подрывной деятельности РФ и вмешательству в избирательные процессы многих демократических стран мира», сказано в сообщении.

Сотрудники агентства предлагали украинским пользователям за деньги предоставить временный доступ к рекламному кабинету своих аккаунтов в Twitter и Facebook для распространения рекламы.

«На самом деле полученные представителями «страны-агрессора» права доступа к аккаунтам украинцев в социальных сетях будут использованы спецслужбами РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности, манипулирования общественным сознанием, вмешательства в предвыборные процессы, а также распространения антиукраинских материалов, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в государстве», — заявили в СБУ.

Напомним, 13 декабря во время брифинга заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко обрушился с бездоказательными обвинениями на наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, якобы тот при поддержке российских спецслужб готовит провокации в день объединительного «собора» украинских раскольников в Киеве. В подготовке «провокаций» также будто бы принимали участие представители ДНР и ЛНР, которые договорились устроить «кровавую картинку для российских СМИ».

Никаких внятных доказательств пропагандист СБУ не представил

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