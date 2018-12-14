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Генпрокуратура РФ посчитала арест Льва Пономарева законным

Общество

Проверка проводилась по просьбе президента Российской Федерации

Генпрокуратура РФ посчитала арест Льва Пономарева законным
Globallookpress
Генеральная прокуратура РФ

Москва, 14 декабря 2018, 22:17 — REGNUM  Генеральная прокуратура Российской Федерации признала законным административный арест иностранного агента и правозащитника Льва Пономарёва за нарушение им порядка организации публичного мероприятия. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении сказано, что Генеральная прокуратура России провела проверку всех обстоятельств привлечения к административной ответственности Льва Пономарева.

«Он нарушил установленный законом порядок организации публичного мероприятия», — заявили в Генпрокуратуре.

Было установлено, что Лев Пономарев 25 октября в социальной сети Facebook призвал граждан принять участие в публичном мероприятии на Лубянской площади в Москве 28 октября. При этом данное мероприятие не было согласовано с органами исполнительной власти Москвы.

Власти Москвы предложили организаторам данного мероприятия иной маршрут, о чем Пономарев как организатор прекрасно знал. Тем не менее он призвал граждан прийти именно на Лубянскую площадь.

Напомним, что провести дополнительную проверку административного дела в отношении Пономарева поручил Генпрокуратуре президент Российской Федерации Владимир Путин после того, как к нему с такой просьбой обратились члены нового состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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