ОНФ выступает за благоустройство Матросского бульвара в Севастополе

Севастополь, , 20:58 — REGNUM В Севастополе городские власти отказали благотворительному фонду историко-культурного развития города «35-я береговая батарея» в безвозмездной реконструкции Матросского бульвара, которая должна была завершиться в конце 2019 года. В Общероссийском народном фронте назвали эту ситуацию странной и возмутительной с точки зрения жителей города.

«Местные власти вместо того чтобы всячески помогать благотворителям и меценатам, желающим преображать наши города, препятствуют их работе. После таких примеров у неравнодушных и инициативных людей опускаются руки. Власти Севастополя получили прекрасную возможность сэкономить государственные средства, которые можно направить на благоустройство других важных для людей объектов. Однако по каким-то непонятным и больше надуманным причинам они не хотят этим воспользоваться. Это яркий пример того, как делать нельзя», — отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра Народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Она отметила, что севастопольское отделение Народного фронта выступило площадкой для диалога городских властей и благотворительного фонда, чтобы выяснить, почему правительство Севастополя решило в одностороннем порядке расторгнуть контракт на реконструкцию, а также найти выход из этой странной ситуации. «Матросский бульвар должен предстать перед горожанами и гостями города в обновленном виде, а не прозябать и разрушаться на фоне бюрократических проволочек», — сказала Калинина.

Реконструкция Матросского бульвара благотворительным фондом была одобрена при проведении конкурса, полностью согласована и оплачивалась меценатом. Из около 500 млн руб., предусмотренных на реализацию проекта, было потрачено уже свыше 80 млн руб. на замену подземных коммуникаций и реставрацию подпорных стен. Предполагалось создать на старейшем севастопольском бульваре пространство, максимально приближенное к классическому стилю и образу Севастополя.

В ноябре подрядчик работ по реконструкции Матросского бульвара получил уведомление об аннулировании ордера на земляные работы, городские чиновники указали подрядчику на незаконность дальнейшей работы техники и строителей. Правительство Севастополя направило в благотворительный фонд «35-я береговая батарея» документ об одностороннем расторжении контракта на реконструкцию.

Благотворительный фонд «35-я береговая батарея» ранее успешно реализовал проект мемориала участникам Инкерманского сражения на Суздальских высотах, создал уникальный музейный комплекс на 35-й береговой батарее. Действия городских властей вызвали широкий общественный резонанс и недовольство севастопольцев. За продолжение реконструкции благотворительным фондом «35-я береговая батарея» уже собрано 8 тыс. подписей.