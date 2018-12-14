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На Украине нет эпидемии гриппа — разъяснение минздрава

Общество

Превышение эпидемиологического порога не означает начала эпидемии

На Украине нет эпидемии гриппа — разъяснение минздрава
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Градусники

Киев, 14 декабря 2018, 20:10 — REGNUM  Превышение эпидемиологического порога в некоторых областях Украины не означает начала эпидемии, заявили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сказано 14 декабря на официальном сайте ведомства.

По данным организации, на сегодняшний день показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 518,65 человека на 100 тыс. населения, что на 1,8% превышает эпидемиологический порог. Однако говорить об эпидемии пока рано, считают в Центре общественного здоровья:

«Эпидемию фиксируют, когда показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превышают эпидемиологический порог среднего, высокого или очень высокого уровня интенсивности. То есть в этом году об эпидемии гриппа можно будет говорить после того, как интенсивный показатель заболеваемости гриппом достигнет уровня 649,71 на 100 тыс. населения», — сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 13 декабря эпидемиологический порог был превышен в пяти областях Украины. Отметим, в ДНР заболеваемость гриппом оказалась в 2,4 раза меньше эпидпорога.

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Грипп, ОРЗ
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